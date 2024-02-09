Сын Шепелева и Фриске рассказал о своих увлечениях на кулинарном шоу

Телеведущий Дмитрий Шепелев восемь лет скрывал старшего сына от глаз общественности. Теперь Платон подрос и понемногу стал появляться в кадре.

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Мальчик принял участие в кулинарном шоу «Дети рулят» на канале «Суббота!» вместе с отцом. По правилам реалити дети объясняют родителям весь процесс приготовления через специальный наушник. Семья Шепелевых будет соревноваться с актером Михаилом Башкатовым и его сыном Федором.

Во время съемок десятилетний Платон рассказал о своих увлечениях. Он признался, что мечтает стать баскетболистом, однако музыка тоже имеет для него особое значение: мальчик свободно играет на гитаре и фортепиано.

Больше всего Платон любит проводить свободное время с близкими.

— Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях — делится мальчик.