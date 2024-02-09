Сын Шепелева и Фриске рассказал о своих увлечениях на кулинарном шоу
Телеведущий Дмитрий Шепелев восемь лет скрывал старшего сына от глаз общественности. Теперь Платон подрос и понемногу стал появляться в кадре.
Мальчик принял участие в кулинарном шоу «Дети рулят» на канале «Суббота!» вместе с отцом. По правилам реалити дети объясняют родителям весь процесс приготовления через специальный наушник. Семья Шепелевых будет соревноваться с актером Михаилом Башкатовым и его сыном Федором.
Во время съемок десятилетний Платон рассказал о своих увлечениях. Он признался, что мечтает стать баскетболистом, однако музыка тоже имеет для него особое значение: мальчик свободно играет на гитаре и фортепиано.
Больше всего Платон любит проводить свободное время с близкими.
— Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях — делится мальчик.
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев в последнее время подвергается критике со стороны как звездного окружения, так и широкой общественности. Причиной для этого стало нежелание Шепелева разрешить сыну Платону видеться с семьей ныне покойной матери Жанны Фриске.