Бойцам Росгвардии в зоне СВО понравились песни рэпера ST

Бойцы Росгвардии в зоне СВО, для которых я недавно выступил, тепло восприняли композиции, рассказал музыкант ST ( Александр Степанов ) газете «Известия».

«Та обратная связь, которую я получил, она очень многое значит. Ребятам понравилось, они говорят здорово, что такие песни появляются», — сказал рэпер.

Также ST рассказал, что у него не было сомнений в том, чтобы взять с собой на выступление для бойцов Росгвардии гитариста группы «Звери» Германа Осипова.