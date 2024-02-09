Чехова рассказала об отношениях с мужчинами не из России

Известная телеведущая Анфиса Чехова заявила, что давно не встречается с российскими мужчинами. Причины этому она раскрыла в ток-шоу «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

«Я уже очень давно не встречаюсь с мужчинами, живущими в России. Не потому, что я имею какие-то к ним претензии, а как-то так получается, вот такая у меня карма», — пояснила ведущая.

Телезвезда предположила, что у нее лучше складываются отношения с мужчинами из-за рубежа, поскольку у них другой менталитет.

Чехова добавила, что сейчас состоит в отношениях с иностранцем. По словам телеведущей, их роман начался не так давно.

Ранее Чехова рассказала о привлекающих ее в противоположном поле качествах. Ведущая заявила, что ей нравятся харизматичные мужчины.