Блогер Лерчек получила лицензию на осуществление образовательной деятельности
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Соответствующие документы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Согласно данным базы СПАРК, ИП Чекалина Валерия Валерьевна получила право на осуществление образовательной деятельности.
Образовательная лицензия нужна, если ИП обучает по программе, нанимает преподавателей и выдает документ об образовании.
Блогер Лерчек проводила популярные фитнес-марафоны в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2023 году Чекалиной и ее супругу предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на общую сумму выше 311 млн руб. Позднее адвокат Константин Третьяков сообщил Агентству «Москва», что уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») прекращено, по делу о легализации денежных средств продолжается следствие.