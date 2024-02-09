Лерчек получила лицензию на осуществление образовательной деятельности

Блогер Лерчек проводила популярные фитнес-марафоны в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2023 году Чекалиной и ее супругу предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на общую сумму выше 311 млн руб. Позднее адвокат Константин Третьяков сообщил Агентству «Москва», что уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») прекращено, по делу о легализации денежных средств продолжается следствие.