Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в нижнем белье в откровенной позе и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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65-летняя певица предстала перед камерой в красной ночной рубашке длины мини, отделанной черным кружевом. Также она надела колготки в сетку и сапоги до колен на высоких каблуках, очки с овальными линзами, распустила уложенные волнами волосы и накрасила губы вишневой помадой.

При этом на одном из кадров звезда позировала, стоя на четвереньках на полу задом к камере.