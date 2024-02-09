Влада Бумагу объявили в розыск российские приставы

Российские приставы разыскивают уехавшего в Дубай блогера Влада Бумагу за неоплаченные штрафы и налоговый долг. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По информации канала, блогер не погасил четыре штрафа на 3500 рублей за превышение скорости и неправильную парковку. А также задолжал Федеральной налоговой службе России 278 тысяч рублей.

При этом налоговый долг «висит» уже два месяца, несмотря на то, что доход Влада Бумаги оценивается в 1 млн долларов в месяц, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей, утверждает Shot.

В настоящее время блогер и его возлюбленная Юлия Годунова живут в ОАЭ. Пара ждет ребенка.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В частности, Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от блогера Александры Митрошиной заплатить более 145 миллионов рублей.