Влада Бумагу объявили в розыск российские приставы

Shot: блогер Влад Бумага задолжал налоговой 278 тысяч рублей
Российские приставы разыскивают уехавшего в Дубай блогера Влада Бумагу за неоплаченные штрафы и налоговый долг. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации канала, блогер не погасил четыре штрафа на 3500 рублей за превышение скорости и неправильную парковку. А также задолжал Федеральной налоговой службе России 278 тысяч рублей.
При этом налоговый долг «висит» уже два месяца, несмотря на то, что доход Влада Бумаги оценивается в 1 млн долларов в месяц, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей, утверждает Shot.
В настоящее время блогер и его возлюбленная Юлия Годунова живут в ОАЭ. Пара ждет ребенка.
Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В частности, Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от блогера Александры Митрошиной заплатить более 145 миллионов рублей.
Также, по версии обвинения, блогер Елена Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов и легализовала незаконно полученные средства на сумму в 43 млн рублей. Сейчас она находится в СИЗО.