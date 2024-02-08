Самбурская пожаловалась на дешевый и грязный подарок от фанатки

«Приходит человек, смотрит на тебя и дарит тебе грязную, паленую, потрепанную сумку типа от Chanel! Я офигела от такой наглости! Например, я узнаю, что в Москву приезжает [итальянская модель] Моника Беллуччи, я пойду в свой гардероб, приду на встречу и скажу: "Моника, я поносила, а теперь твоя очередь"», — возмутилась звезда.