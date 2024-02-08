Хейли Бибер хочет подать на развод с Джастином Бибером

По данным источника издания In Touch Weekly, супруги переживают тяжелый период в отношениях. Они только делают вид, что счастливы вместе и несколько раз были на грани развода.

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Инициатором расставания выступает 27-летняя модель. По данным таблоидов, она достигла критической точки в их отношениях.

«Джастин очень навязчив, и он так сильно полагается на нее в своем эмоциональном и психологическом благополучии», - цитирует инсайдера издание.

Также по данным СМИ, модель хочет расстаться и стать самостоятельной. Близкие пары удивляются, что их брак смог продержаться так долго.

Новости о помолвке пары впервые появились летом 2018 года. Через пару месяцев модель и артист сыграли свадьбу. Прошлой осенью супруги отметили пятилетие семейной жизни.