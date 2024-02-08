Макаревич* не прилетит на похороны сооснователя «Машины времени»

Российский музыкант и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич* не прилетит на похороны друга и основателя группы Юрия Борзова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Похороны Борзова состоятся завтра. По словам Макаревича*, в этот день у него уже запланирован винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве.

Напомним, что ранее стало известно о смерти Юрия Борзова. Точная причина смерти 70-летнего музыканта неизвестна. При этом Андрей Макаревич* считает, что Борзов умер из-за онкологии — по словам солиста «Машины времени», последние несколько лет Борзов боролся с раком.