Умер сооснователь «Машины времени»

На 71-м году жизни скончался сооснователь и автор названия рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом сообщает SHOT.

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По данным канала, тело Борзова обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Москве. Он лежал без движения на полу в домашнем халате. Согласно предварительной версии, у него произошел сердечный приступ.

Точную причину смерти установит экспертиза. При этом отмечается, что следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.

Напомним, что Борзов познакомился с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем* еще в школе. Позже они вместе начали заниматься музыкой, придумав название будущей рок-группы. Изначально Борзов играл в коллективе на барабанах, но затем стал заниматься графикой и архитектурой.