Менее чем за месяц умерли две участницы девичьей поп-группы

Умерла еще одна участница известной доминиканской девичьей группы Las Chicas del Can.

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Напомним: в январе после операции на мозге скончалась бас-гитаристка проекта Джанни Вилория - ей было 54 года. Сейчас, как пишет People, не стало 51-летней вокалистки коллектива Хейди Белло.

Информация об этом появилась в аккаунте группы в соцсети.

Как уточняет Diario Libre, артистка умерла от сердечного приступа в Нью-Йорке.