Менее чем за месяц умерли две участницы девичьей поп-группы
Умерла еще одна участница известной доминиканской девичьей группы Las Chicas del Can.
Напомним: в январе после операции на мозге скончалась бас-гитаристка проекта Джанни Вилория - ей было 54 года. Сейчас, как пишет People, не стало 51-летней вокалистки коллектива Хейди Белло.
Информация об этом появилась в аккаунте группы в соцсети.
Как уточняет Diario Libre, артистка умерла от сердечного приступа в Нью-Йорке.
Хейди присоединилась к Las Chicas del Can в 1988 году. Ее голос можно слышать в знаковых шлягерах группы Sin él, Te will Give и Cosquillitas.