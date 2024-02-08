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Менее чем за месяц умерли две участницы девичьей поп-группы

Умерла еще одна участница известной доминиканской девичьей группы Las Chicas del Can.

Менее чем за месяц умерли две участницы девичьей поп-группы
© Российская газета

Напомним: в январе после операции на мозге скончалась бас-гитаристка проекта Джанни Вилория - ей было 54 года. Сейчас, как пишет People, не стало 51-летней вокалистки коллектива Хейди Белло.

Информация об этом появилась в аккаунте группы в соцсети.

Как уточняет Diario Libre, артистка умерла от сердечного приступа в Нью-Йорке.

Хейди присоединилась к Las Chicas del Can в 1988 году. Ее голос можно слышать в знаковых шлягерах группы Sin él, Te will Give и Cosquillitas.

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