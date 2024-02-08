Против Ивлеевой подан иск на 1 рубль за "голую вечеринку"

В Савёловский суд Москвы подан иск к Анастасии Ивлеевой и ещё одному участнику организованной ею т.н. "голой вечеринки". Второй фигурант иска не уточняется.

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Как сообщает KP.RU, в суд обратились руководители двух благотворительных фондов - "Мы рядом" и "Сокол". Они занимаются доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Как уточнили в фонде "Мы рядом", в суд попросили обратиться родные участников спецоперации.

"Мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой, было глубоко аморальным в то время, как десятки тысяч россиян находятся в зоне боевых действий", - пояснили в фонде.