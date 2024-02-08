Против Ивлеевой подан иск на 1 рубль за "голую вечеринку"

Против Анастасии Ивлеевой подан иск на 1 рубль за "голую вечеринку"
В Савёловский суд Москвы подан иск к Анастасии Ивлеевой и ещё одному участнику организованной ею т.н. "голой вечеринки". Второй фигурант иска не уточняется.
Как сообщает KP.RU, в суд обратились руководители двух благотворительных фондов - "Мы рядом" и "Сокол". Они занимаются доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.
Как уточнили в фонде "Мы рядом", в суд попросили обратиться родные участников спецоперации.
"Мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой, было глубоко аморальным в то время, как десятки тысяч россиян находятся в зоне боевых действий", - пояснили в фонде.
При этом сумма, фигурирующая в иске, символическая - 1 рубль. Однако в ходе процесса она может быть увеличена, отметили в фонде, добавив: Ивлеевой не помешало бы съездить в зону СВО - "для понимания текущей ситуации".