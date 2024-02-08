Демократы захотели использовать концерты Свифт для привлечения избирателей

Члены Демократической партии США захотели использовать концерты американской певицы Тейлор Свифт для привлечения избирателей в штате Флорида. Об этом сообщает Politico.

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По данным издания, демократы намерены лично обратиться к исполнительнице, чтобы она дала возможность использовать ее выступления как площадку для агитации, где они будут обсуждать актуальные проблемы.

Члены партии смогут регистрировать своих избирателей прямо на концерте Свифт в Майами. Помимо этого, они собираются заняться организацией групповых прослушиваний и караоке-вечеринок в честь выхода нового альбома артистки.

Как отмечает издание, подобные действия со стороны партии свидетельствуют о ее ослабленном положении. Во Флориде большая часть жителей склоняется к тому, чтобы отдать свой голос за республиканцев на выборах президента США, которые состоятся в ноябре этого года.