$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Актриса Яна Поплавская заявила, что Дмитрий Шепелев ведет себя не по-мужски

Актриса Яна Поплавская YouTube-каналу RTVI призналась, что считает поведение телеведущего Дмитрия Шепелева недостойным мужчины.

Поплавская объяснила, почему ей не нравится Дмитрий Шепелев
© Газета.Ru

«Мне достаточно Ольги Орловой, мне достаточно Жанны, которую я знала, слава Богу, при жизни. Мне достаточно многих его поступков, чтобы составить такое мнение. Его поведение не соответствует поведению мужчины», — высказалась Поплавская.

В качестве аргумента своей точки зрения артистка вспомнила о конфликте между Шепелевым и отцом его бывшей супруги Жанны Фриске. Тогда Владимир Копылов обвинил телеведущего в краже 300 миллионов рублей, что были собраны на лечение певицы.

Поплавская допустила, что Копылов мог быть неправым в этом конфликте, но, по мнению актрисы, им двигала ненависть и отчаяние. Артистка подчеркнула, что старается ориентироваться на слова Ольги Орловой и других знакомых, которые рассказывали о Шепелеве «неприглядные вещи».

Шоу-бизнес
Владимир Копылов
Яна Поплавская
Ольга Орлова
Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости