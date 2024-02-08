Почему звезды отказываются от идеальных виниров ради своих зубов?

В сети неожиданно начали высмеивать людей с идеально ровными белоснежными винирами, называя их «конскими зубами» из-за неестественной формы. Несмотря на это керамические накладки по-прежнему пользуются популярностью у звезд и их фанатов, которые стремятся к совершенной внешности. Однако все больше зрителей хотят видеть на экране естественные улыбки. Как общество возненавидело ненатуральные зубы?

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Фанаты перестали ценить идеальную внешность звезд и отказались от виниров

В январе один из пользователей сети X (бывший Twitter) призвал положить конец «эпидемии конских зубов», и его публикацию поддержали тысячи людей.

«Мне было около 12 лет, когда канал Disney заставил Деми Ловато установить виниры, чтобы скрыть щель между зубами. По сути, таким поступком детям намекнули, что природные дефекты смотрятся плохо, даже если они есть у ваших любимых звезд», — высказался он.

И действительно, вопреки популярности виниров в Голливуде фанаты пресытились идеальной внешностью знаменитостей и стали чаще оценивать их естественную красоту. Сейчас поклонники Барбару Палвин и музыканта Льюиса Хьюи за их неидеальные улыбки, пишет Dazed.

Психолог Алисса Робертс объясняет, что индивидуальные особенности и недостатки во внешнем виде вызывают у людей больше симпатии и доверия, чем отточенные формы тела и черты лица. «Человек с кривыми зубами выглядит душевнее. А маленькие странности и дефекты показывают людей настоящими», — отмечает она.

Вместе с тем, несмотря на массовое желание фанатов видеть натуральность звезд A-листа, большинство знаменистостей по-прежнему пытается улучшить свой образ. Вслед за кумирами и фанаты спешат спилить зубы ради виниров, пока другие поклонники теряют к звездам интерес и доверие из-за недостижимого идеала.

Лично я считаю, что в 2023 году из-за неестественных зубов актеров Голливуд не может сделать правдоподобный исторический фильм. Таких поддельных улыбок просто не существовало, например, в 70-х годах Мишель Сайка журналист

Виниры появились в 1920-х годах в Голливуде

Виниры в Голливуде используют уже почти сто лет. Именно там они и появились: первые фарфоровые и керамические накладки, которые заменяли внешний слой зубов. В 1928 году дантист Чарльз Пинкус прикреплял к передним зубам артистов простые пластинки, чтобы создавать актерам белоснежные улыбки на время съемок. Позже технологию усовершенствовали, и по-настоящему популярной эта услуга стала после 1980-х годов.

И хотя к 2023 году процедура стала более доступной для массового потребителя, в Великобритании фарфоровые виниры все еще стоят достаточно дорого — от 500 до 1000 фунтов стерлингов (от 57 до 114 тысяч рублей) за зуб, уточняет стоматолог-косметолог Сэм Джетва.

Доктор Стивен Додд рассказывает, что пристальное внимание к эстетике зубов, которое распространяется в СМИ и социальных сетях, до сих пор приводит к высокому спросу на косметическую стоматологию.

«Зубы — важная часть внешности человека. Поэтому когда они выглядят фальшиво или неестественно, это может вызвать чувство беспокойства или ощущения, что с человеком что-то не так. Виниры могут выглядеть ненатурально, если они слишком велики для лица человека, имеют ярко-белый оттенок Pantone, чересчур толстые или не имеют промежутков между зубами», — подчеркнул Додд.

Хирург-стоматолог Дмитрий Дианов считает, что современные актеры устанавливают виниры из-за внутреннего стремления к выдуманному идеалу.

Этот идеал нам навязан пестрящими журнальными картинками, социальными сетями, фильмами. Это такой глянцевый образ, который ассоциируется с успехом. То есть человек допускает, что он с большей вероятностью достигнет желаемых результатов только с ровными зубами Дмитрий Дианов хирург-стоматолог

Виниры считаются символом достатка

В противовес коллегам стоматолог Николас Рул провел ряд исследований и выяснил, что люди с привлекательными улыбками воспринимаются как более счастливые. «В психологии это называется "ореол привлекательности" — феномен, при котором красивых людей считают лучшими во всех отношениях», — пояснил профессор.

По этой причине Рул оспаривает тренд на отказ от виниров, напоминая о том, что симпатичные люди без косметических дефектов во внешности в конечном итоге значительно больше зарабатывают. Кроме того, накладки на зубы порой служат символом статуса и достатка, поскольку не каждый может себе их позволить, подчеркивает эксперт.

С другой стороны, в эпоху отказа от несовершенств и стремления к идеалу, тренд на естественность приобретает все большую силу, считают врачи, причем у представителей разных поколений — от молодежи до зрелых людей.

Теперь 56-летняя актриса и фотомодель Памела Андерсон регулярно выходит в свет без макияжа, демонстрируя лицо с пигментными пятнами и видимыми мимическими морщинами. А 58-летние модели Паулина Поризкова и Линда Евангелиста уже не стесняются показывать на своих телах шрамы от хирургических вмешательств.

И даже более молодые звезды, среди которых 19-летняя дочь модели Хайди Клум Лени и 24-летняя российская блогерша Дина Саева демонстрируют лица и тела с акне.