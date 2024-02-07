Дава признался, как его изменили отношения с Мари Краймбрери

Дава и Мари Краймбрери недавно вернулись из отпуска с острова Маврикий. Пара не комментировала свои отношения и то, что выкладывала одинаковые фото из одних и тех же локаций.

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Недавно Дава заявил, что хочет оставить личное при себе. При этом рэпер продолжает выкладывать сторис, в которых говорит о Мари и даже иногда показывает ее части тела. Судя по всему, пара уже начала вместе жить. Так, недавно Дава признался, что он теперь медитирует по утрам и делает это ради любимой.

По словам Давы, он сначала не верил, что это работает, но теперь это его ежедневный ритуал. Удивительно, но Краймбрери тоже этим занимается.