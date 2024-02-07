Ради любимой: Дава признался, как его изменили отношения с Мари Краймбрери
Дава и Мари Краймбрери недавно вернулись из отпуска с острова Маврикий. Пара не комментировала свои отношения и то, что выкладывала одинаковые фото из одних и тех же локаций.
Недавно Дава заявил, что хочет оставить личное при себе. При этом рэпер продолжает выкладывать сторис, в которых говорит о Мари и даже иногда показывает ее части тела. Судя по всему, пара уже начала вместе жить. Так, недавно Дава признался, что он теперь медитирует по утрам и делает это ради любимой.
По словам Давы, он сначала не верил, что это работает, но теперь это его ежедневный ритуал. Удивительно, но Краймбрери тоже этим занимается.
Напомним, Мари и Дава уже пробовали строить отношения — в 2022 году. Однако тогда их роман продлился всего лишь пару месяцев. Что случилось между влюбленными, неизвестно. В конце прошлого года Дава даже начинал отношения с девушкой не из шоу-бизнеса. Но новогоднюю ночь провел с Мари. Парочка была в ресторане и не отходила друг от друга. Сразу после они отправились в совместный отпуск.