Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж

«Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво! Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать очень много красоты», — написала артистка, опубликовав фотографии с торжественной церемонии.