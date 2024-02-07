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Еще в двух российских городах отменили концерты Орбакайте

Концерты российской певицы Кристины Орбакайте отменили в Благовещенске и Хабаровске. Об этом сообщает Сергея Зайцева.

Еще в двух российских городах отменили концерты Орбакайте
© РИА Новости

Выступления артистки должны были состояться в Благовещенске 15 и 16 марта, в Хабаровске 18 марта. В качестве причины отмены называются накладки по логистике. Отмечается, что тур в этих городах будет перенесен на другие даты, которые будут озвучены позже. «Билеты на новую дату остаются действительными. Но по желанию покупателей деньги можно вернуть», — сказал Зайцев.

До этого выступления Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. Общественные деятели призвали отменить концерты певицы, обвинив ее в поддержке Вооруженных сил Украины.

Шоу-бизнес
Сергей Зайцев
Кристина Орбакайте
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Хабаровск
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