Еще в двух российских городах отменили концерты Орбакайте

Выступления артистки должны были состояться в Благовещенске 15 и 16 марта, в Хабаровске 18 марта. В качестве причины отмены называются накладки по логистике. Отмечается, что тур в этих городах будет перенесен на другие даты, которые будут озвучены позже. «Билеты на новую дату остаются действительными. Но по желанию покупателей деньги можно вернуть», — сказал Зайцев.