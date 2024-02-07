Леонид Якубович пересказал в стихах Уголовный кодекс

Большинству зрителей Леонид Якубович и его легендарные усы знакомы по телепрограмме "Поле чудес", которой в этом году исполняется 34 года. Самому Якубовичу - 79. Чего только ни произошло с народным любимцем за 8 десятилетий. Невероятные и правдивые истории из жизни Якубович рассказал в новой книге "Плюс минус 30". А его поэтический сборник "День всего на свете" напоминает стихотворный календарь веселых необычных праздников. Обе книжки вышли в издательстве "Бомбора".

"Эта книжка будет полезна в любом случае! Ее можно использовать как подставку под чайник. Можно подложить под ножку стола, чтобы не качался. Можно подарить кому-нибудь, чтобы отделаться от него раз и навсегда А можно, прочитав, вырывать страницу за страницей, делать бумажных голубей и запускать их одного за другим, наблюдая, как улетает в теплые края бумажная стая", - так обращается к читателям народный артист РФ, телеведущий и актер Леонид Якубович, рассказывая о книге "День всего на свете".

В первой части "вы найдете веселые поздравления на каждый день, которые с полным правом можете посылать знакомым от своего имени!", пишет Якубович. Есть здесь ода и "Дню Объятий", и "Дню Дырки от бублика".

Во второй части Якубович остроумно изложил Уголовный кодекс: "Идею написать УК в стиле басен Крылова подсказал мне Геннадий Хазанов, с которым мы дружим, страшно подумать, вот уже 57 лет! Мы оба полагаем, что нужно как-то облегчить усвоение трудно запоминающихся статей", - говорит телеведущий.

"День всего на свете" - это настоящий подарок для любителей юмористической поэзии. Книга заставит улыбнуться и подарит много приятных эмоций. И, возможно, после ее прочтения вы начнете отмечать даже те праздники, о которых раньше и не догадывались. Ведь как говорится: "Жизнь коротка, чтобы не отмечать каждый день!" - продолжает Якубович.

В обновленное издание книги "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни" вошли новые рассказы Леонида Аркадьевича, которые покажут, каково это - быть Якубовичем на самом деле.