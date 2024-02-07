«Русская община»: вилла Ротару в Крыму досталась ей бесплатно

«Здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были купальни Роше. После того, как ей передали этот особняк, она его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то, что это был памятник архитектуры. Открыла там дорогущий отель. Хотела его продать в прошлом году более чем за 2,2 млрд рублей», — сообщила собеседница.