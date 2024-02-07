59-летняя Кортни Кокс показала фигуру в бикини

Американская актриса Кортни Кокс показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Звезда, исполнившая роль Моники Геллер в сериале «Друзья», предстала перед камерой в синем бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов с заниженной талией и подчеркивал стройное тело 59-летней знаменитости.

Кроме того, она убрала волосы в пучок и выбрала в качестве аксессуаров серьги-подвески и золотистые кольца. Также артистка надела обувь для плавания, готовясь погрузиться в холодную воду.