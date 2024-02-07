Еще три концерта Орбакайте оказались под вопросом

Выступления певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок, сообщил ТАСС организатор концертов Сергей Зайцев. По его словам, причиной стали трудности с логистикой. До этого активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций просили отменить концерт Орбакайте в Амурской области.

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В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов. Совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура в Благовещенске и Хабаровске на другие даты, о которых будет сообщено позже. Билеты на новую дату остаются действительными. Но по желанию покупателей деньги можно вернуть, — уточнил Зайцев.

У Орбакайте было запланировано два выступления в Благовещенске 15 и 16 марта. В Хабаровске артистка должна была дать концерт 18 марта.

Ранее музыкальный обозреватель Владимир Полупанов сказал, что Кристина Орбакайте осталась без директора в России. Он отметил, что работавший с артисткой Александр Качан «отрекся от нее».