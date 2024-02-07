«Пусть работает»: жена Маслякова о передаче КВН сыну

Супруга основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила, что их сын Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» - компании-производителя КВН. Об этом сообщает РИА Новости.

6 февраля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), что Масляков-младший стал единственным владельцем КВН.

Осенью 2019-го Масляков-младший стал основным владельцем компании с долей в 50 процентов. Доли Маслякова-старшего и Светланы Масляковой сократились с 51 и 49 до 25,5 и 24,5 процента соответственно.

Маслякова рассказала РИА Новости, что родители полностью передали права сыну, чтобы отдыхать самим.