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«Пусть работает»: жена Маслякова о передаче КВН сыну

Супруга основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила, что их сын Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» - компании-производителя КВН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пусть работает»: жена Маслякова о передаче КВН сыну
© РИА Новости

6 февраля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), что Масляков-младший стал единственным владельцем КВН.

Осенью 2019-го Масляков-младший стал основным владельцем компании с долей в 50 процентов. Доли Маслякова-старшего и Светланы Масляковой сократились с 51 и 49 до 25,5 и 24,5 процента соответственно.

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Маслякова рассказала РИА Новости, что родители полностью передали права сыну, чтобы отдыхать самим.

«Потому что Александр Александрович - молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает», - подчеркнула она.

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