Алсу впервые высказалась о расставании с супругом

Последний год ходят слухи о расставании певицы Алсу с Яном Абрамовым. Артистка не комментировала свои отношения с возлюбленным, но на всех мероприятиях появлялась в одиночку.

Несколько раз Алсу замечали на светских мероприятиях без супруга, также артистка не носила обручальное кольцо. Исполнительница решила высказать о своем замужестве.

Алсу рассказала, что не разводится с супругом и не планировала это делать. Они с избранником вместе уже 18 лет и их отношения все также крепки. По словам артистки, муж постоянно радует ее сюрпризами и различными подарками.

Однако бизнесмен не любит День святого Валентина, поэтому возлюбленные предпочитают его не праздновать.

«Как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае, что пришло — лучше, чем-то, что ушло», - рассказала исполнительница в шоу «Мурзилки Live».

На прошлый день рождения избранника их общая дочь, Микелла, поздравила отца и выставила их общее фото. Однако Алсу на снимке не было, что породило множество слухов о разрыве пары.

Сама артистка предпочла не поздравлять супруга в общественном поле. Также бизнесмена заметили за границей в сопровождении модели Анастасии Решетовой. После этого появились слухи об их романе. Новости о разрыве Алсу и супруга также опроверг директор артистки.