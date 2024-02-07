Татьяна Навка публично обратилась к мужу Анастасии Заворотнюк
Спортсменка Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышеву по случаю его 53-летия. Фигуристка поздравила мужа его, также раскрыла главную тайну спортсмена.
Татьяна Навка сообщила, что у мужа Анастасии Заворотнюк есть заветное желание, об исполнении которого он мечтает. Речь, судя по всему, идет о спасении жизни тяжело больной жены Петра Чернышева.
"Просто желаю тебе здоровья, благополучия, счастья, исполнения всех заветных желаний и мечт! Чтобы твоя самая главная заветная мечта обязательно исполнилась! Я всегда рядом, спасибо, что ты есть", - заявила Навка.
Стоит отметить, что никто из членов семьи Заворотнюк публично не поздравил Чернышева, пишет "Комсомольская правда".