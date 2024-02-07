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Татьяна Навка публично обратилась к мужу Анастасии Заворотнюк

Спортсменка Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышеву по случаю его 53-летия. Фигуристка поздравила мужа его, также раскрыла главную тайну спортсмена.

Навка публично обратилась к мужу Анастасии Заворотнюк
© ТАСС

Татьяна Навка сообщила, что у мужа Анастасии Заворотнюк есть заветное желание, об исполнении которого он мечтает. Речь, судя по всему, идет о спасении жизни тяжело больной жены Петра Чернышева.

"Просто желаю тебе здоровья, благополучия, счастья, исполнения всех заветных желаний и мечт! Чтобы твоя самая главная заветная мечта обязательно исполнилась! Я всегда рядом, спасибо, что ты есть", - заявила Навка.

Стоит отметить, что никто из членов семьи Заворотнюк публично не поздравил Чернышева, пишет "Комсомольская правда".

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