Участники нового шоу с Бузовой и Дибровым подрались в студии

Российский блогер Евгений Ершов подрался с другим участником нового телешоу «Это нормально?», ведущими которого стали певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров, пишет KP.RU. Как стало известно изданию, на съемке одного из выпусков Ершов сначала вступил в словесный конфликт с молодым человеком, после чего набросился на него.

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Мы за это шоу сейчас проверим, насколько ты у нас мужик, — сказал блогер оппоненту.

По данным издания, мужчин разняли присутствовавшие в студии люди. Премьера шоу запланирована на 19 февраля и должна состояться на канале ТНТ. Ведущие вместе с приглашенными гостями и экспертами обсудили актуальную тему — где находятся границы морали у современных россиян? Во время дискуссии и возникло недопонимание между Ершовым и другим участником.

О том, что Бузова и Дибров станут ведущими нового телешоу, стало известно 17 января. Выходить программа будет с понедельника по четверг в 16:00.