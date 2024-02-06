Концерт Ваенги в Иваново сорвался из-за сломавшейся аппаратуры

Концерт певицы Елены Ваенги в Иванове сорвался из-за сломавшейся аппаратуры, его перенесли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что о проблемах с аппаратурой стало известно за несколько минут до начала концерта. К этому времени в зале уже собралась большая часть публики.

«Мы попали в такую ситуацию в первый раз. В этом не виноват никто. Не виноваты техники, не виноваты звукорежиссеры», — извинилась перед залом Ваенга.

При этом встреча певицы с поклонниками на этом не закончилась. Пришедшие на концерт зрители вручили ей цветы, а она в ответ раздала им автографы и спела несколько песен в камерной атмосфере.