«Изгнание демонов»: Кудрявцева плеснула в Собчак «святой» водой

Лера Кудрявцева стала очередным гостем в студии Ксении Собчак. Блогерше удалось взять у теледивы интервью в довольно непростой период жизни. Ведь совсем недавно блондинка призналась, что ушла от мужа, экс-хоккеиста Игоря Макарова из-за его проблем с алкоголем.

Правда, позже знаменитость заявила, что о разводе речь не шла. Таким образом Лера решила образумить молодого мужа и поставить его на путь истинный.

Во время записи интервью на площадке случилось незапланированное действо. Кудрявцева обрызграла Собчак «святой» водой и даже дала ей сделать глоток из бутылки.

«Мы пытались, но не помогло. Изгнание демонов из Собчак», — прокомментировала кадры Лера.