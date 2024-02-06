Муж Людмилы Гурченко подарил Эвелине Бледанс костюм актрисы

«Мне трижды предлагали роль в разных постановках этой пьесы. Но дважды не сложилось из-за моего графика. И когда мне вновь поступило предложение сыграть Раису Захаровну в спектакле «Любовь и голуби» звезды, наконец, сошлись, чему я безмерно рада! У нас с Людмилой Марковной очень много схожего в судьбе», — поделилась телеведущая.