Российская телеведущая забеременела от бывшего мужа Волочковой

Российская телеведущая Елена Николаева ждет второго ребенка от бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) женщина разместила фото с округлившимся животом и написала, что ей нравится быть беременной.

Нравится мне быть беременной, что и говорить. Второй раз вошла в это состояние абсолютно счастливой (ну, после первой пары месяцев сонливости, раздражительности и притупления работоспособности. Хорошо, просто «притупления»). Спасибо мужу за терпение, — написала журналистка.

Предприниматель и телеведущая познакомились в 2017 году, спустя три года пара официально зарегистрировала отношения. У супругов уже есть общий ребенок — двухлетний сын Александр.

Ранее российская актриса Зоя Бербер, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Счастье не за горами», рассказала о своей беременности. В соцсети она опубликовала снимки с фотосессии, где она позирует перед камерой с округлившимся животом. Под постом она отметила актера Максима Белбородова, за которого вышла замуж в прошлом году.