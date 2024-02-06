Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки

Shot: Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным издания, сотрудники правоохранительных органов ищут человека с «лицом Чикатило», однако подозреваемого по делу пока нет. На данный момент полиция опросила свидетелей нападения и маникюрщицу.
Как отмечает Shot, сама Бьянка отказалась содействовать следствию. Причина неизвестна.
О том, что певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Shot. Артистка заявила, что мужчина с «лицом Чикатило» хотел насильно запихнуть ее в машину.
Агент певицы Максим отметил «Газете.Ru», что нападение произошло неожиданно, поэтому невозможно понять, был это случайный прохожий или фанат. Сейчас Бьянка опасается покидать свой дом.
«Вечером она ехала на наращивание ногтей в центре Москвы, в салон. Когда уже подходила, на нее напал этот мужчина. Слава Богу, что девочка, которая ее встретила, помогла отбиться, и они быстро забежали в салон. Была очень странная ситуация, что какой-то мужчина после выхода Бьянки из машины начал за ней бежать. Бьянка сказала, что у него был какой-то кусок дерева в руках», — рассказал представитель певицы.