Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки

«Вечером она ехала на наращивание ногтей в центре Москвы, в салон. Когда уже подходила, на нее напал этот мужчина. Слава Богу, что девочка, которая ее встретила, помогла отбиться, и они быстро забежали в салон. Была очень странная ситуация, что какой-то мужчина после выхода Бьянки из машины начал за ней бежать. Бьянка сказала, что у него был какой-то кусок дерева в руках», — рассказал представитель певицы.