Сергей Пенкин угостил шампанским зрителей на концерте в Нижневартовске

Звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», произвел фурор на своем концерте в Нижневартовске. Он впечатлил зрителей не только вокалом, а и яркими нарядами. В качестве сюрприза Пенкин угостил всех поклонников шампанским.

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«Сергей Пенкин приготовил сюрприз: всем шампанское в честь звания заслуженного артиста (певец получил звание заслуженного артиста РФ в декабре 2023 года — прим. URA.RU)», — рассказала в своем блоге зрительница Наталья в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Во время концерта артист сменил пять нарядов, в завершении выступления он вышел на сцену в блестящем серебристом костюме. Кроме того, Пенкин решил спеть с вартовчанами уже после концерта.

«Концерт закончился, народ начал выходить. И тут выходит он, еще 30 минут пели песни», — добавила Наталья.