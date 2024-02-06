Солист «Руки Вверх!» возглавил «Новую Фабрику звезд»

Жуков признался, что поначалу не хотел участвовать в шоу. Он заявил, что ненавидит «Фабрику звезд». Артист объяснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов. Группу, по словам певца, перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. Из-за этого музыкант в то время задумывался о том, чтобы покинуть шоу-бизнес.