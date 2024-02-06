Орлова показала подросшую дочку

46-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова умилила поклонников редкими семейными кадрами с дочерью Аней. Малышка отметила свой первый день рождения, с чем ее поздравила в соцсети звездная мама.

© WomanHit.ru

Актриса показала кадры с УЗИ, снимки из роддома и новые фото девочки. Орлова призналась, что дочь придала ее жизни новый смысл.

«Мой маленький комочек счастья, моя огромная любовь! Тебе сегодня годик», — высказалась знаменитость.

Соцсети

Она добавила, что безумно счастлива быть мамой Ани.