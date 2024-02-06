«Сегодня годик»: Ольга Орлова показала подросшую дочку
46-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова умилила поклонников редкими семейными кадрами с дочерью Аней. Малышка отметила свой первый день рождения, с чем ее поздравила в соцсети звездная мама.
Актриса показала кадры с УЗИ, снимки из роддома и новые фото девочки. Орлова призналась, что дочь придала ее жизни новый смысл.
«Мой маленький комочек счастья, моя огромная любовь! Тебе сегодня годик», — высказалась знаменитость.
Она добавила, что безумно счастлива быть мамой Ани.
Подписчики присоединились к поздравлениям. Самого лучшего семье пожелали и коллеги Ольги Орловой — Анна Семенович и Юлия Ковальчук. Напомним, Анну певица родила от мужа, бизнесмена Валерия Маслова. У Орловой также есть 22-летний сын Артем от первого брака с Александром Кармановым.