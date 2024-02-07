Кудрявцева раскритиковала представительницу Украины на «Евровидении» за голое фото

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала хип-хоп исполнительницу Alyona Alyona, которая вместе с певицей Jerry Heil представит Украину в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024». Артистка высказалась в своем Telegram-канале.

52-летняя Лера Кудрявцева была удивлена фотографиями рэперши Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко). Телеведущая выложила кадры, где исполнительница демонстрирует свое тело. На одном снимке Савраненко предстала в черном слитном купальнике и гавайской рубашке. А на другом фото Alyona Alyona позировала полностью обнаженной, прикрывшись флагом Украины.

«Вот эта представительница Украины на «Евровидении» снимается в таком виде. Чтобы что?» — написала Кудрявцева.

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В этом году на международный песенный конкурс «Евровидение» от Украины поедет дуэт Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria. Накануне музыкальный продюсер Леонид Дзюник оценил шансы артистов на победу.