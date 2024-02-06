Джастин Тимберлейк собирается публично отомстить Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк даст интервью Опре Уинфри после вражды с Бритни Спирс
Певец Джастин Тимберлейк собирается публично отомстить бывшей возлюбленной, певице Бритни Спирс. Об этом пишет издание Daily Mail.
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк холодно отреагировал на извинения Бритни Спирс, которая откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах. Во время концерта в Нью-Йорке певец высмеял свою бывшую возлюбленную. После этого артиста раскритиковали. Теперь Тимбрелейк задумался о том, чтобы дать интервью журналистке Опре Уинфри.
«Джастин действительно недоволен тем, как сложились дела. Он хотел, чтобы (его новая) музыка говорила сама за себя, но этого явно не происходит. Его комментарии на сцене только подлили масла в огонь. Идея о беседе с кем-то вроде Опры Уинфри возникла несколько месяцев назад и теперь снова обсуждается», — сказал инсайдер.
По словам журналистов, Джастин Тимберлейк не хочет идти на интервью, но «чем громче становится реакция общественности, тем больше он чувствует, что ему, возможно, придется решиться на это».
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк познакомились на съемках «Нового клуба Микки Мауса» в 1999 году, когда певица была на пике карьеры. Звезды встречались до 2002 года.