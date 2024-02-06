Джастин Тимберлейк собирается публично отомстить Бритни Спирс

«Джастин действительно недоволен тем, как сложились дела. Он хотел, чтобы (его новая) музыка говорила сама за себя, но этого явно не происходит. Его комментарии на сцене только подлили масла в огонь. Идея о беседе с кем-то вроде Опры Уинфри возникла несколько месяцев назад и теперь снова обсуждается», — сказал инсайдер.