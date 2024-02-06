Панин* похвастался жизнью в США

Уехавший из России 46-летний Алексей Панин (признан иноагентом в РФ) обосновался с дочерью Аней в США. Они живут в Лос-Анджелесе. Артист строит амбициозные планы. Он уверен, что покорит Голливуд. У актера появился агент, который отправляет его на кастинги со звездами. В ютуб-шок «ПопКон» Панин заявил, что его дела идут хорошо.

Алексей нашел полезные знакомства и, выбрал дом и устроил дочь на учебу. По словам знаменитости, в США его «неплохо кормят». Сейчас артист работает с клубом, проводя и организовывая там мероприятия. Панин верит, что у него получится сниматься на одной площадке с голливудскими звездами. Актера уже приглашали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне.

Алексей Панин убежден, что его заслуг в профессии достаточно, чтобы встать на одну степень с Джонни Деппом и Брэдом Питтом.