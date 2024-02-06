Агент звезды «Слова пацана» отреагировала на конфликт на Первом канале

Агент российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого Алла отреагировала на конфликт артиста с ведущим Александром Гордоном во время программы «Закрытый показ» на Первом канале. Ее слова приводит Woman.ru.

Агент отметила, что эфир был снят еще три месяца назад, а также подчеркнула, что не знает, почему СМИ решили растиражировать этот инцидент только сейчас.

«С чего-то решили вспомнить ситуацию и сделать из этого новость. Все это было давно, и уже все забыли. А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера», — отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана», устроил скандал с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. Мужчины вступили в спор во время обсуждения фильма, после чего артист покинул студию.