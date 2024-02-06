Майли Сайрус публично нанесла удар под дых бывшему мужу Лиаму Хемсворту

31-летняя американская певица Майли Сайрус во время своего выступления на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» поддела экс-супруга. Поклонники посчитали, что импровизированным текстом песни она нанесла удар под дых актеру.

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Майли исполнила свой хит Flowers, который стал гимном расставания, пишет Daily Mail. Композиция заняла первое место в чартах после того, как Сайрус получила награду за лучшее сольное поп-исполнение. Звезда в тексте несколько раз упомянула о своем разводе, импровизируя вокруг текста.

Она спела: «Я не хотела оставлять тебя», добавив строчку «но пришлось», а также: «Я не хотела драться», дополнив «но мы сделали это». Затем артистка похвасталась своей большой победой, импровизировав слова: «Начала плакать, но потом вспомнила… Я только что выиграла свою первую Грэмми!». Интернет-пользователи предположили, что дополнительные тексты Майли были прямым ударом по Лиаму, который, как полагают, также является героем песни.