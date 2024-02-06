Некоторые мировые звезды доказали, что имеют право высказывать собственное мнение и мыслить самостоятельно. Они не считают Россию врагом и разглядели подоплеку в русофобском поведении западных стран, пишет Life.ru.

Рассел Брэнд

Британский актер и комик Рассел Брэнд заявил в начале 2023 года, что США и Запад воюют против России, а потому и являются настоящими нацистами. Это произошло после слов министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что Киев «де-факто» уже является членом НАТО.

Артист выпустил видео, в котором сказал, что военно-промышленный комплекс (ВПК) на Западе является глобалистским картелем, который втянул человечество в «пасть смерти» из-за конфликта на Украине. Украинские военные силы, по мнению Брэнда, являются прокси-силами НАТО. В конце ролика он подчеркнул, что столкновение может привести Запад к Третьей мировой, которая грозит обычным людям самоуничтожением.

Спустя несколько месяцев Рассела попробовали отменить — его обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые он якобы совершил почти 20 лет назад.

Ларс фон Триер

Режиссер Ларс фон Триер оскорбил приезд Владимира Зеленского в Данию. Именитый датчанин раскритиковал решение правительства одобрить передачу Вооруженным силам Украины истребителей F-16. После визита украинского лидера Триер обратился к Зеленскому, президенту России Владимиру Путину и датскому премьер-министру Метте Фредирексен.

«Фредирексен как влюбленная по уши, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени, ухмыляясь от уха до уха», — говорилось в заявлении кинодеятеля.

Ему ответил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов — он обвинил фон Триера в «лицемерном гуманизме». Режиссер же заявил, что «все жизни в этом мире имеют значение».

Милош Бикович

Сербский артист Милош Бикович потерял роль в популярном сериале «Белый лотос» после того, как к студии HBO обратился МИД Украины. Причиной стала поддержка Биковичем России, из-за которой артист лишился своей роли уже в процессе съемок.

Сам Милош выступил с заявлением, подчеркнув, что против него ведут целенаправленную информационную компанию. По его мнению, это тревожный прецедент, который идет вразрез с принципом свободы творчества. Актер пожелал успехов проекту и отметил, что его убеждения останутся неизменными.

Эмир Кустурица

Еще один серб, кинорежиссер Эмир Кустурица, тоже не стал отказываться от поддержки России. В ближайшее время он собирается приехать в страну для съемок фильма по мотивам произведения Николая Гоголя «Мертвые души» — картина получит название «Три женщины и мертвые души». Недавно Кустурица заявил, что сценарий почти дописан. Также в планах режиссера значится экранизация романа «Лавр» Евгения Водолазкина.

Сербский режиссер неоднократно заявлял в своих интервью, что отменить русское искусство на Западе невозможно — например, как нельзя вырвать из контекста европейской культуры писателя Льва Толстого. США Кустурица неоднократно называл «гегемоном, который боится».

Кевин Джонсон

В январе 2024 года бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Кевин Джонсон получил российское гражданство. В ближайшее время боец проведет первое выступление в статусе боксера РФ.

«Теперь я настоящий русский. Теперь все по-другому, карты на столе поменялись, и теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперски, зрелищно, блестяще!» — заявил боксер, подчеркнув, что не откажется от американского гражданства, поскольку в штатах у него осталась дочь.

Сам Джонсон рассказывал, что долгие годы приезжал в Россию и мечтал посетить Сибирь.