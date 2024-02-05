«Ревизорро», ссора с Самбурской, виза США: куда пропала Елена Летучая
Елена Летучая прославилась как ведущая программы «Ревизорро». Почему она покинула проект, как журналистка живет сейчас, что известно про ее личную жизнь?
Чем известна Летучая
Елена Летучая родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле. В 1986 году переехала в Тынду вместе с родителями.
В 1999 году она окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «финансы предприятий». В 2005 году окончила Российский государственный открытый техуниверситет путей сообщения по специальности «экономика».
В 29 лет Летучая решила сменить профессию и поступила в Останкинскую школу, отучилась на ведущую и устроилась на телевидение. Сначала она была стажером и редактором на чужих программах, потом добилась позиции продюсера, готовила передачу «Пусть говорят».
Спустя время она ушла с федерального ТВ и переключилась на кабельные каналы, в том числе на «Пятницу!». Тогда телеведущая попала в программу «Ревизорро», сделавшую ее популярной. Она отработала в проекте три сезона.
Почему Летучая ушла из «Ревизорро»
В 2016 году появилась информация о том, что Елена Летучая покидает «Ревизорро». Плотный график и стрессовые съемки негативно отражались на ее эмоциональном состоянии, и в какой-то момент она попросила у руководства канала отдых, предложив найти новую ведущую.
При этом директор «Пятницы!» Николай Картозия заявил, что не видит в этой роли никого, кроме нее. Он предложил найти двух людей, которые были бы ее соведущими и выполняли основную работу: ездили по регионам и проверяли рестораны.
Но на деле место Летучей заняла Ольга Романовская. При этом продюсеры пытались скрыть от телеведущей этот факт. По ее мнению, руководству нужно было быть честным с ней и рассказать о новой ведущей.
При этом Летучая подчеркивала, что не испытывает негатива к Картозии.
«У меня никогда не было негатива к Николаю Борисовичу Картозии, мы всегда дружили. Если взять меня и „Пятницу!“, то я была предана ей как пес. Не хочу вплетать его в конфликт. Конечно, он причастен тоже как руководитель канала. Но благодарна ему буду до конца жизни, несмотря на то, что у нас тогда не срослось с „Пятницей!“. Когда речь идет об успехе, больших деньгах, популярности — и все это зациклено на одном человеке... Безусловно, меня хотели контролировать, влиять на меня», — объяснила она.
Почему Летучая поругалась с Самбурской
После ухода из проекта Елена Летучая поругалась с актрисой Настасьей Самбурской, которая спустя время заняла ее место.
«Там были личные оскорбления физического характера. Когда я это прочитала, я была шокирована тем, почему она это сделала. У меня есть версия, но в целом я нигде не реагирую на такие истории, потому что я считаю, когда человек в публичном поле оскорбляет другого, особенно незнакомого человека, он унижает сам себя», — рассказала журналистка.
Летучая признавалась, что Самбурская предложила ей встретиться и собиралась извиниться, но она хотела от артистки публичных извинений.
«Я не против, но если меня охаяли на весь интернет, то я хочу публичных извинений. Было ощущение, что это еще одна издевка, и я не приняла таких извинений. Сейчас я не испытываю никакого негатива к Настасье», — отмечала она.
Почему Летучая поругалась с Роговым
В 2022 году Елена Летучая отказалась вести шоу «Рогов+» на СТС со стилистом Александром Роговым.
Она заявила, что покинуть проект ее вынудило решение продюсеров передаче о смене формата. По словам телеведущей, изначально программа задумывалась как замена шоу «Снимите это немедленно» с Роговым, который решил уйти с канала СТС на ТНТ. Летучей подобрали соведущую, но вскоре все изменилось.
«Новый концепт программы мне понравился, мне даже подобрали чудесную соведущую. Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал, а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место», — рассказала она.
Однако возвращением Рогова дело не ограничилось. Продюсеры решили вернуться к прежнему формату шоу в стиле «Снимите это немедленно».
«Мы начинаем съемки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, мы вернулись к старому формату Александра. Как нож в спину: мне показали название программы — „Рогов+“. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не введя в курс», — объяснила журналист.
Что известно о личной жизни Летучей
Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году. Она признавалась, что мечтает о пополнении в семье, но пока не получается.
«Мы стараемся, но вот пока не получается», — говорила журналистка в интервью Надежде Стрелец.
В ноябре прошлого года Летучая и ее супруг получили визы США.
«Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться комической новостью: нам одобрили визы США на 3 года!» — писала она.
До этого муж Летучей был в отношениях с Асмик Вайе Рейтор. У них есть общий сын. Также у Анашенкова есть ребенок от союза с Евгенией Зайченко.
Летучая рассказывала, что к детям супруга относится как к родным. Они часто проводят время вместе.
Чем сейчас занимается Летучая
С 2021 года Елена Летучая преподает в Высшей школе телевидения «Останкино».
Кроме того, журналист попробовала себя в мире моды — совместно с дизайнером Ольгой Якубович она выпустила несколько капсульных коллекций, состоящих в основном из строгих костюмов белого цвета.
Также телеведущая работает на тревел-шоу «Места». В программе она рассказывает зрителям о красотах России, которые стоит увидеть.