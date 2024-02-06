В Крыму предложили национализировать виллу Софии Ротару

"Я предложил национализировать виллу Ротару, потому что она, на мой взгляд, занимает антироссийскую позицию, она финансово поддерживала Вооруженные силы Украины начиная с 2014 года до 2022 года. Она, в частности, была против воссоединения Крыма с Россией. С учетом той политики, которую проводят на Украине, а на Украине фактически национализируют практически всю собственность граждан РФ, независимо от того, какое мнение у них по ситуации, которая складывается между Россией и Украиной, поэтому ее имущество должно быть национализировано и передано, как я считаю, Ялтинскому городскому округу", - сказал Цеков.