Водонаева снялась на полу в мини-юбке в Хамовническом суде

Телеведущая Алена Водонаева снялась на полу в кожаной мини-юбке в Хамовническом суде. Звезда поделилась кадрами в соцсетях.

Блогер пришла на заседание по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в котором обвиняют ее друга журналиста Тамерлана Бигаева. По словам Водонаевой, она приезжает поддержать коллегу и убедиться, что он физически в порядке.

Звезда отмечала, что ее не любит публика, и она знает, в чем причина. Блогер «не разрешает» даже своим поклонникам нарушать личные границы и давать непрошенные советы. Водонаева подчеркивала, что является самодостаточной личностью, не нуждающейся «в одобрении масс».

Газета.Ru

Недавно с телеведущей случился скандал после сексистских высказываний ее сына Богдана. Мальчик заявил матери, что женщины владеют только «сиськами, стиральной машиной, шваброй и пылесосом». Блогершу раскритиковали не только подписчицы, но и супруга комика Ильи Соболева. Однако Водонаева отметила, что это всего лишь «семейный стеб», и она гордится сыном, поэтому заблокировала всех подписчиков, которые оскорбили Богдана и начали указывать ей на ошибки в его воспитании.