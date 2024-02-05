Ротару могут лишить звания «Почетный гражданин Ялты»

Напомним, что с 2014 года Ротару не признает Крым частью России. После начала СВО она выступила с поддержкой в адрес ВСУ и оказывает им финансовую помощь. Кроме того сообщалось, что певица продает свою виллу «София» в Ялте. В связи с этим в Крыму изучают возможность национализации ее дома, простаивающего с 2019 года.