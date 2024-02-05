Ротару могут лишить звания «Почетный гражданин Ялты»
Русская община Крыма выступила с предложением лишить певицу Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». Об этом «Радио Крым» сообщил заместитель председателя организации Владимир Резанов.
По его словам, данное предложение обсуждалось на президиуме Русской общины Крыма.
«Принято решение обратиться к руководству Ялты — председателю Ялтинского городского совета Константину Шимановскому и главе администрации города Янине Павленко с просьбой лишить Ротару звания "Почетный гражданин Ялты"», — добавил Резанов.
Напомним, что с 2014 года Ротару не признает Крым частью России. После начала СВО она выступила с поддержкой в адрес ВСУ и оказывает им финансовую помощь. Кроме того сообщалось, что певица продает свою виллу «София» в Ялте. В связи с этим в Крыму изучают возможность национализации ее дома, простаивающего с 2019 года.