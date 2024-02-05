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Ротару могут лишить звания «Почетный гражданин Ялты»

Русская община Крыма выступила с предложением лишить певицу Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». Об этом «Радио Крым» сообщил заместитель председателя организации Владимир Резанов.

Ротару могут лишить звания «Почетный гражданин Ялты»
© РИА Новости

По его словам, данное предложение обсуждалось на президиуме Русской общины Крыма.

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«Принято решение обратиться к руководству Ялты — председателю Ялтинского городского совета Константину Шимановскому и главе администрации города Янине Павленко с просьбой лишить Ротару звания "Почетный гражданин Ялты"», — добавил Резанов.

Напомним, что с 2014 года Ротару не признает Крым частью России. После начала СВО она выступила с поддержкой в адрес ВСУ и оказывает им финансовую помощь. Кроме того сообщалось, что певица продает свою виллу «София» в Ялте. В связи с этим в Крыму изучают возможность национализации ее дома, простаивающего с 2019 года.

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