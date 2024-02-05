Стало известно, почему участников «Битвы экстрасенсов» преследует смерть

Участников различных шоу про экстрасенсов на ТВ и, в частности, «Битвы экстрасенсов», преследует череда загадочных смертей, отмечает издание aif.ru. В их числе оказался Алексей Фад, заявлявший, что знает секрет бессмертия, а также победительница 12-го сезона шоу Елена Ясевич, финалистка 17-го сезона Дарья Воскобоева и многие другие, уточняется в статье.

По мнению критиков шоу, смерти магов стали своеобразным «бумерангом» за их деятельность. Так, например, блогер Илья Шабельников, известный под псевдонимом Сатир, считает, что экстрасенсы занимаются обманом и наживаются на трагедиях людей, решивших им довериться. Одним из ярких примеров таких смертей стал колдуй Алексей Фад. Мужчина скончался на свой 50-летний юбилей, хотя ранее он утверждал, что знает тайну бессмертия. Также известно о смерти Елены Ясевич, использовавшей черную магию для прохождения испытаний. При этом ее младший ребенок скончался незадолго до ее смерти.

Еще одна ведьма Дарья Воскобоева, заявлявшая, что может завладеть чужими экстрасенсорными способностями, ушла из жизни на 39-м году жизни. Черный маг Константин Ямпольский умер в 2018 году, а Александр Агапит погиб в ДТП. Также известно о смерти Илоны Новоселовой в 2017 году, участвовавшей в 7-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Она выпала из окна. В 2012 году после очередного сезона скоропостижно скончался специалиаст по общению с духами Юрий Испарьянц.