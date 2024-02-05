Дочь Майкла Джексона «свела» 80 тату ради денег

Зрители «Грэмми-2024» обратили внимание на отсутствие татуировок у певицы и актрисы Пэрис Джексон. Известная своей любовью к изображениям на собственном теле девушка появилась на церемонии в черном платье из новой коллекции Celine.

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Как заявила дочь Майкла Джексона, она это сделала, чтобы не отвлекать внимание от образа.

«Мне нравится меняться», — отметила она.