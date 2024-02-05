«Я отмазался»: Николай Басков о сексе с женщинами за деньги

«Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: «Я перекрашусь». Мне кажется, это было какое-то помешательство», — посмеялся Басков.

Он также отметил, что его часто пытались «поймать» с непристойными предложениями после концертов и выступлений. Сейчас же, по словам артиста, подобные предложения поступают исключительно намеками. Актриса Ирина Безрукова добавила, что некто предлагал купить ей квартиру всего за одну ночь. Однако артистка подчеркнула, что о таких вещах договариваться не намерена.