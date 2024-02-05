Орбакайте продолжают «отменять» в РФ. Уедет ли она к Пугачевой в Израиль?

Концертный тур певицы Кристины Орбакайте в России оказался под угрозой срыва. Какие известны последние новости об отмене выступлений артистки, уедет ли она в Израиль?

Где и почему отменили концерты Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте планировала в марте выступить в нескольких российских городах, однако ее тур оказался под угрозой срыва. Организатор концертов певицы по Сибири Оганнес Тухманян сообщил об отмене концертов артистки в Красноярске и Иркутске, которые должны были состояться 7 и 12 марта соответственно.

В Министерстве культуры Иркутской области заявили, что не имеют отношения к организации концертов. Официальные причины отмены выступлений Орбакайте не раскрываются.

Ранее также был отменен концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, запланированный на 13 марта. По данным Министерства спорта и молодежной политики Бурятии, выступление аннулировали с учетом мнения граждан и общественных организаций. Незадолго до этого члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» направили обращение к властям, в котором просили не проводить концерт исполнительницы в регионе. Активисты отмечали, что Орбакайте живет в США и ездит в Россию «только зарабатывать».

Директор певицы Александр Качан поделился недоумением в связи с отменами ее выступлений в РФ. Он обратил внимание, что артистка появлялась на федеральных каналах в рамках новогодних программ. Согласно афише концертов Кристины Орбакайте, ее выступления на настоящий момент запланированы в Санкт-Петербурге (3 марта), Новосибирске (8 и 9 марта), Чите (14 марта) и Хабаровске (18 марта).

Уедет ли Кристина Орбакайте в Израиль

Кристина Орбакайте после отмены концертов в России может организовать заграничный тур, в частности выступать в городах Израиля, где после начала спецоперации на протяжении полутора лет жила ее мать, народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми.

После того как стало известно о срыве российского тура исполнительницы, в Сети появились видео ее выступления, на кадрах также присутствуют Пугачева и Галкин. По данным Telegram-канала «Звездное время. Новости звезд», ролик был записан во время выступления артистки в Израиле.

«Орбакайте с Пугачевой и Галкиным зажгли на ее концерте в Израиле», — говорится в сообщении канала.

Согласно афише концертов Кристины Орбакайте, исполнительница дала несколько концертов в Израиле с 12 по 15 января. Также у нее запланированы выступления в городах Хайфа, Баэр-Шефа, Ашдод и Тель-Авив в июне текущего года. Артистка планирует предстать перед зрителем с новой юбилейной программой в сопровождении музыкальной группы и шоу-балета.

Как россияне отреагировали на отмену концертов Орбакайте

Россияне поддержали отмену концертов Кристины Орбакайте и предложили ей выступать на территории тех стран, где она проживает.

«Поражаюсь наглости этих названных артистов, а чего не выступает по месту жительства?»;

«Отмените, пожалуйста, все концерты Кристины Орбакайте на территории России. Не нужна нам такая артистка. Не дай бог еще маму с собой притащит отплясывать на сцене»;