Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время вышла в свет

Певица Селин Дион, страдающая от синдрома мышечной скованности, впервые за долгое время вышла в свет. Знаменитость стала гостьей церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Daily Mail.

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55-летняя Селин Дион вышла на сцену в сопровождении своего сына Рене-Шарля Анжелила под аплодисменты гостей мероприятия. Артистка вручила награду певице Тейлор Свифт, которая выиграла в категории «альбом года». Селин Дион была одета в белое платье с декольте, коричневое пальто, бриллиантовое колье, браслет и серьги. Она была с распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов». В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

На прошлой неделе Селин Дион обратилась к поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Знаменитость заявила, что хочет снять документальный фильм о синдроме мышечной скованности.