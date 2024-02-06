Галич вступилась за Кологривого после скандалов

Мне, кстати, Никита [Кологривый] импонирует. Одиозный такой фрешмен. Растормошил тусовочку. Он с блеском перебил разговоры о «Слове пацана» и смог перетянуть одеяло на себя. Не все действия Никиты у меня вызывают положительные эмоции, но <...> когда звездный представитель ведет себя с подобной тактикой и дает зрителю то сладкий пряник, то шлепает ремнем, это вызывает у людей желание с жадностью наблюдать за своим кумиром, — написала Галич.